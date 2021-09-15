محافظ سوهاج يكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة، الطالبة ضحى رفاعي محمد علي الحاصلة على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية علمي علوم بمجموع 403 درجة.

كما كرم الطالب عبد الرحمن خالد يوسف الزهري الحاصل على المركز الثاني مكرر علمي علوم بمجموع 403 درجة، بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وأولياء أمور الطلاب.

واهدى "الفقي" الطلاب شهادات التقدير، وبعض الهدايا العينية، المقدمة من المحافظة، معربا عن خالص تهانيه القلبية للطلاب وأولياء الأمور، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق، خلال المرحلة القادمة.

كما أهدت إحدى الشركات العقارية الطلاب بعض الهدايا العينية تقديرًا لتفوقهم، واحتلالهم المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.