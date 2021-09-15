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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«حماية المنافسة» يستقبل وفدًا رفيع المستوى من نظيره الكويتي

جهاز حماية المنافسة
جهاز حماية المنافسة

استقبل الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفدًا رفيع المستوى من جهاز حماية المنافسة بدولة الكويت الشقيقة ضم كلٍّا من الدكتور عبد الله صالح العويصي، المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة بدولة الكويت، وناصر الشامي، رئيس قسم الشئون الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة بدولة الكويت، وذلك بمقر جهاز حماية المنافسة المصري بالقرية الذكية.

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يأتي اللقاء في إطار تنفيذ أحد محاور استراتيجية عمل الجهاز فيما يتعلق بالتعاون مع الجهات الأخرى، ومن بينها أجهزة المنافسة النظيرة بشكلٍ عام، وأجهزة الدول العربية بشكلٍ خاص، وعرض التجربة المصرية في مجال المنافسة، وأيضًا مشاركة الخبرات المكتسبة للعاملين بالجهاز مع أعضاء أجهزة المنافسة النظيرة.

واستعرض الدكتور محمود ممتاز، الإنجازات التي حققها جهاز حماية المنافسة منذ تأسيسه، والتطور التشريعي للقانون رقم 3 لسنة 2005، ودوره في إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، ونشر سياسات المنافسة وتعزيزها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية في القطاعات كافة. 

كما عرض استراتيجية عمل الجهاز والتي تستند على أربع ركائز رئيسية، هي: الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية، وربط تلك الاستراتيجية برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وكيف تساهم أجهزة حماية المنافسة في تحقيق تلك الأهداف الأممية.

كما استعرض الدكتور محمود ممتاز، تجربة الجهاز في مجال مكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم في التعاقدات الحكومية وأثرها في الحفاظ على المال العام؛ وقيام الجهاز في الفترة الحالية بإعداد إرشادات عامة ووضع أنظمة تُمكِّن الإدارات المختلفة من القيام بعملها بشكلٍ سريع وفعَّال، كما أشار إلى "دليل التوافق مع أحكام القانون" والذي يعمل الجهاز على تحديثه لخلق الوعي بقواعد المنافسة الحرة والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون، ولمساعدة كافة الأشخاص التي تمارس نشاطًا اقتصاديًّا في السوق المصري على التوافق مع أحكام القانون.

ومن المقرر أن تُعقد ورشة عمل تستمر لمدة ثلاثة 3 أيام، يتم خلالها استعراض تجربة مصر في مجال سياسات المنافسة، واطلاع الوفد الكويتي على الإدارات المختلفة بالجهاز، وأدوات إنفاذ القانون، وإجراءات البحث والتقصي والتحليل، وكيفية تحديد أولويات عمل الجهاز والدراسات الاقتصادية، وإنشاء قواعد البيانات للقطاعات السوقية المختلفة، وكيفية تقدير الغرامات والتصالح، وكيفية تطوير الأدوات والطرق لمواجهة الممارسات الاحتكارية بأشكالها كافة.

من جانبه؛ أعرب الدكتور عبد الله صالح العويصي، المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة بدولة الكويت، عن أملهِ في أن يكون هذا اللقاء أساسًا لمزيد من التعاون البنَّاء بين أجهزة المنافسة بالدولتين والتعاون المشترك في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، موجهًا الشكر للدكتور محمود ممتاز على تعاونه الدائم في تدريب العاملين بجهاز حماية المنافسة الكويتي خلال السنوات الماضية، مؤكدًا  أن جهاز حماية المنافسة المصري أضحى أحد أهم أجهزة حماية المنافسة في دول المنطقة، وأصبحت خطواته دليلا استرشاديا لأجهزة المنافسة النظيرة، ومن هنا جاء الحرص على هذه الزيارة للإلمام بآخر مستجدات عمل جهاز حماية المنافسة المصري. 

التنمية المستدامة جهاز حماية المنافسة التعاقدات الحكومية التعاون المشترك رؤية مصر 2030

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