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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس موظف ببنك لاستيلائه على 4 ملايين جنيه من أموال المودعين

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس موظف ببنك شهير، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على ٤ ملايين جنيه من أموال البنك.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد تمكنت القوات من ضبط موظف فى بنك شهير استولى على ٤ ملايين جنيه، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاختلاس ،

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى أحد البنوك كائن بالقاهرة ضد (موظف بالبنك) وذلك لاختلاسه مبالغ مالية من أموال البنك .

أكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام الموظف المذكور فى غضون الفترة من عام 2013 وحتى عام 2019 بإستغلال طبيعة عمله بالبنك وإختلاس مبالغ مالية من حسابات البنك، فضلاً عن قيامه بمنح قروض بأسماء بعض عملاء البنك دون علمهم وإختلاس قيمة تلك القروض لنفسه حيث بلغ إجمالى المبالغ المختلسة (4 مليون جنيه)،  أمكن ضبط المتهم.

وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص إعترف بإرتكابه للواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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