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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد في 24 ساعة: الزملوط يوجه بضرورة جاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسي..استكمال الممشى السياحي وإنشاء ساحة انتظار سيارات بالخارجة

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أهم الأحداث بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

 

محافظ الوادي الجديد يوجه بضرورة جاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسي 

وجّه الزملوط بإعداد تقرير بأعمال الصيانة في المدارس للتأكد من جاهزيتها ، و الانتهاء من تأثيث وتجهيز بيوت الطلبة لاستقبال الطلاب قبل بدء العام الدراسي. 

 ونوّه المحافظ إلى خفض حصة اسطوانات البوتاجاز للأحياء التي تم توصيل الغاز الطبيعي فيها، مع التأكيد على ضبط أسعار اللحوم والسلع التموينية وتوافرها للمستهلك. 

كما كلّف بحصر المنازل القديمة الآيلة للسقوط تمهيدًا لإزالتها، وتوفير سكن كريم للأهالي لحين الانتهاء من أعمال الإزالة، وإعداد تقارير متابعة نصف شهرية للموقف التنفيذي بأعمال إنشاءات المجمع الحكومي، ومستشفى الداخلة وإعداد تقرير حصر نهائي لأراضي النخيل وإنتاجيتها في كل مركز ، بالإضافة إلى تقييم تجربة زراعة الأرز الجاف.

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محافظ الوادي الجديد يوجه باستكمال الممشي السياحي  وإنشاء ساحة انتظار سيارات بالخارجة 

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد باستكمال تركيب الحواجز الحديدية بطول الممشي السياحي الجاري إنشاؤه بطريق مطار الخارجة، لحماية رواد الممشى، وإنشاء ساحة انتظار للسيارات بجوار الممشي.

كما وجه بتشجير الطريق خلف الممشي وسرعة الإنتهاء من الأكشاك الجاري تنفيذها لطرحها للشباب والحفاظ علي نظافة الممشي لإضفاء مظهر حضاري لمدخل المدينة. وفتح فصول خدمات بمدارس التجارى بإدارتى الخارجة والداخلة.

 

وفي ذات السياق تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال إنشاء شبكة الطرق الجاري تنفيذها شمال مدينة الخارجة والتي تخدم مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة .

 

وتفقد طريق الناضورة الواصل بين المجمع ومنطقة الشيخ صبيح بطول ١٦٠٠ متر، ووجه بتوسعة وإزدواج الطريق المؤدي الي المجمع من ناحية المطار، وسرعة الإنتهاء من أعمال الطريق الواصل بين طريق الخارجة - أسيوط والطريق الدائري مرورا خلف المجمع.

 

تعليم الوادى الجديد يحصد المركز السادس بالجمهورية بمسابقة الطالب المثالي

أعلن الدكتور جمال حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن فوز قطاع تعليم المحافظة بالمركز السادس على مستوى الجمهورية بمسابقة الطالب المثالى على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2020_ 2021 م وذلك تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

 

وأوضح أن الطالب محمد هلال عبد الرحمن بمدرسة بدخلو الإعدادية بإدارة الداخلة التعليمية حصد المركز السادس على مستوى الجمهورية بمسابقة الطالب المثالى للمرحلة الإعدادية بنين وذلك بعد خوض التصفيات القمية النهائية على مستوى الجمهورية .

 

ووجه الدكتور جمال حسن خالص التهنئة للواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لحصاد هذا المركز المتميز جمهوريا تحت قيادته الواعية والرشيدة ودعمه الدائم و المتواصل لقطاع التعليم المحافظة ، مهنئا إدارة الداخلة التعليمية و توجيه التربية الإجتماعية وأسرة مدرسة بدخلو الإعدادية والطالب محمد وأسرته على هذا التميز متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

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