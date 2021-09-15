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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. كارتيرون يجتمع بجهازه المعاون

صدى البلد

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع جهازه المعاون خلال مران اليوم الأربعاء.

 

وشهدت الجلسة توزيع بعض المهام من المدير الفني على جهازه المعاون، بجانب وضع خطة المران وتقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة.


وادي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

 

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية وإطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.


وأشرف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تدريب اللاعبين، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوصول بالفريق لأفضل مستوى بدني.


ويواصل الفريق استعداداته لاستئناف مسابقة كأس مصر وانطلاق بطولة الدوري الممتاز.

الزمالك الدوري باتريس كارتيرون أشرف صبحي طولة الدوري الممتاز الدكتور أشرف صبحي

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