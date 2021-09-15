رئيس الوزراء يستجيب لمطالب سيدة بمعرض أهلًا مدارس ويوجه بحل شكواها

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، لشكوى إحدى السيدات من الأسر المنتجة قبل مغادرته مقر أرض المعارض بمدينة نصر، على هامش افتتاحه معرض أهلاً مدارس بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وطالبت السيدة بالتدخل لحل مشكلاتها، ووجه مدبولي المسئولين بدراسة الشكوى، والعمل على إزالة أسبابها.

وقالت السيدة لرئيس الوزراء، إن هناك 30 أسرة من الأسر المنتجة مظلومين، ولا يتم قبول مشاركتهم في المعارض المتنوعة في الفترة الماضية، موضحة أن بعض المسئولين يقولون إن تلك الأسرة يقدمون منتجات غير راقية على خلاف الحقيقة.

ووجه رئيس الوزراء، بعرض الشكوى على الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ودراستها، واتخاذ اللازم بشأنها.