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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ بالقصر العيني: المبادرات الرئاسية ساهمت في حماية المصريين من وباء كورونا

كورونا
كورونا

قال الدكتور محمد أبو القاسم أستاذ النساء والتوليد بالقصر العينى، إن جميع دول العالم تأثرت بشكل كبير بعد انتشار فيروس كورونا، وجميع الدول فقدت أعدادا كبيرة من مواطنيها بسبب هذا الفيروس الغريب.

 

وأضاف أستاذ النساء والتوليد بالقصر العيني، خلال حواره ببرنامج " بنصبح عليك " المذاع على التلفزيون المصري، أن مصر تعتبر من أقل الدول التي تأثر بهذا الفيروس مقارنة بدول العالم، وهذه الأزمة أثبتت أن النظام الصحى فى مصر قوي.


وأشاد الدكتور محمد أبو القاسم بالمبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالصحة، مؤكدًا أن الدولة تمكنت من علاج الأنيميا والضغط و كل شيء.


وأوضح أن مبادرة 100 مليون صحة تمكنت من علاج المصريين من فيروس سي، بالمجان، وأصبح المصريين بدون فيروس سي، كما أصبحت هناك مناعة قوية للمصريين.


ولفت إلى أن فيروس كورونا يسيطر على الجسم ضعيف المناعة، والمبادرات الرئاسية جعلت صحة المواطنين أقوى ولديهم مناعة أعلى.


وقدم الدكتور محمد أبو القاسم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع المسئولين بالدور القوى فى مواجهة كورونا.


وأشار إلى أن الولايات المتحدة اصدرت تقريرا أمس يشيد بالمنظومة الصحية فى مصر، وهذا الأمر ناتج عن عمل على أرض الواقع، مضيفا: " هذه التقارير تكون وفق أرقام وليس بها مجاملات".

 

 

هل بدأت ذروة الموجة الرابعة بمصر؟.. الصحة تحسم الأمر

 

في سياق أخر قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الموجة الرابعة بدأت فى مصر، وهناك ارتفاع فى إصابات كورونا، ولكن ذروة الموجة الرابعة لم تبدأ.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن نسبة الوفيات أقل من الموجات السابقة، مؤكدًا أن هذه الموجة سريعة الانتشار ولكن بأعراض أخف.


ولفت إلى أن معدلات الإصابة فى مصر مقارنة بالدول الخارجية تعتبر أقل، ولكن على الجميع توخى الحذر فى الفترة المقبلة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.


وأشار إلى أن الموجة الجديدة تشهد ارتفاعا، ولذلك نؤكد أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية أمر هام، وأكد أن الحصول على لقاح كورونا لا يقى من الإصابة ولكن يقلل نسبة الأعراض.

 

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، إن هناك حملة "معا نطمئن" هدفها حث المواطنين وتشجيعهم على التسجيل بالموقع الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه للمساعدة فى عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح فى نفس اليوم.

 

وأضاف مجاهد، أن الحملة بدأت  وستجوب المحافظات، وانطلقت اليوم بالفعل بثلاث محافظات، وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية.


وتابع أن هناك جدولا لأن تجوب تلك الحملة باقي المحافظات تباعا، لافتا إلى أنها ستستمر لمدة يوم فى كل محافظة.


وأشار إلى أنها ستجوب الشوارع والميادين الكبرى والاماكن التي يوجد بها تزاحم، لافتا إلى أنها ستشجع المواطنين، حيث أنه عندما يقوم المواطن بالتسجيل سيتلقي رسالة له فى نفس الوقت وتوجيهه الى مركز شباب بالمحافظة لتلقيه.

فيروس كورونا النظام الصحي السيسي الانيميا 100 مليون صحة

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