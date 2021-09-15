سجل واحصل على اللقاح.. الصحة تكشف تفاصيل «معا نطمئن»

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الهدف من مبادرة "معا نطمئن" التي أطلقها رئيس الوزراء هو مساعدة المواطنين وتشجيعهم على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا.

وأضاف خالد مجاهد، في تصريحات تليفزيونية اليوم، أن المبادرة تضم وحدات متنقلة واتوبيسات تجوب شوارع المحافظات لمساعدة المواطنين وحثهم على تلقي لقاح كورونا.

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وأشار د. خالد مجاهد إلى أن مبادرة معا نطمئن سوف تجوب المحافظات بدء من القاهرة والجيزة والإسكندرية لمدة ١٠ أيام من ١٠صباحا إلى ١٠مساء، موضحا أن الحملة عبارة عن اتوبيسات تجوب الشوارع ومعها تسجيل صوتي يردد الإجراءات الاحترازية حتى بعد تلقي اللقاح.

وقال: "الوحدات المتنقلة بها فرق طبية مزودة بأجهزة تابلت تساعد المواطنين على التسجيل والمواطن يستقبل رسالة فورا لتوجيهه إلى أقرب مركز شباب في المحافظة للحصول على اللقاح".

وأضاف مجاهد أن أتوبيسات الحملة فيها ٣٠ فرد من فرق التواصل المجتمعي للرد على الاستفسارات فورا، متابعا:" هناك إقبال كثيف على الأتوبيسات منذ تدشينها صباح اليوم".