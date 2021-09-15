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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة توضح شرط هام للالتحاق بالمدن الجامعية هذا العام

المدن الجامعية
المدن الجامعية

أعلن مصدر مسؤول بـ جامعة القاهرة، عن موقف طلاب المدن الجامعية من التطعيم ضد فيروس كورونا .

وقال المصدر خلال تصريح لـ"صدى البلد"، أن الجامعة ستقوم بتطعيم  طلاب المدن الجامعية ، مؤكدا على أنه سيكون شرطا أساسيا لدخولهم المدن الجامعية للعام الدراسى الجديد 2021-2022 . 

وفى نفس السياق ، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه لا زيادة في مصروفات المدن الجامعية للعام الدراسي 2021 / 2022، على الرغم من زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة التي تتحملها الجامعة للطالب فى المدن الجامعية.

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وقال رئيس جامعة القاهرة، إن المدن الجامعية التى تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة، مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب القدامى والجدد المغتربين والوافدين المقبولين في العام الجامعى الجديد، وذلك بعد الإنتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمبانى والمطاعم والمرافق، سواء في المدينة الجامعية للطلبة أو مدن الطالبات.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن المدن الجامعية ليست مجرد سكن للطلاب المغتربين فحسب وإنما هى بمثابة الأسرة البديلة فى تقديم الرعاية للطلاب والطالبات فى جميع النواحى العلمية والثقافية والرياضية، موضحًا حرص الجامعة على توفير كافة احتياجات مباني المدن الجامعية، وجميع المتطلبات التي تضمن الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة تهتم بتحسين البنية الأساسية ووسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين في المدن الجامعية، وتوفير الخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة بها 5 مدن طلابية هي: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد، وشهدت هذه المدن خلال الأعوام الماضية عمليات تطوير شملت رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير شبكة إنترنت لاسلكي بمدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات ومدينة الطالبات بالجيزة ومدينة الطالبات بالرعاية، وتركيب شاشات وريسيفرات وأطباق استقبال القنوات الفضائية بكل الغرف للترفيه عن الطلاب في أوقات فراغهم.

جامعة القاهرة طلاب المدن الجامعيه التطعيم ضد فيروس كورونا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

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