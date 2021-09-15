صلاح يصنع هدفا رائعا .. ليفربول يتقدم على ميلان بهدف أرنولد

تقدم فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري محمد صلاح على ضيفه ميلان ، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

واستطاع ألكسندر أرنولد أن يسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة بعدما تبادل الكرة مع محمد صلاح في الجانب الأيمن واخترق دفاعات ايه سي ميلان ثم سدد الكرة في الزاوية البعيدة لمرمى مايك ماينان الذي لم يتمكن من التعامل معها.

ويتواجد ليفربول في مجموعة تضم أيضا كل من بورتو وأتلتيكو مدريد، فضلا عن منافسه اليوم، ميلان.

وعن المهمة التي يواجهها ليفربول في مجموعاته بدوري الأبطال، قال يورجن كلوب المدير الفني:"هي مجموعة صعبة. لا أعتقد أن أحدا منا قال إنها مجموعة رائعة عندما رآها (خلال سحب القرعة)" .

ويغيب عن ليفربول هارفي إليوت الذي تعرض لخلع في الكاحل، ويعتمد الألماني يورجن كلوب عليه بشكل أساسي منذ بداية الموسم، حيث يقدم اللاعب مستويات جيدة رغم صغر سنه.