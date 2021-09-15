طارق شوقي ينفي تعاقد "التعليم" مع 50 ألف معلم قبل بدء الدراسة

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، الخبر الذي تم تداوله اليوم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي أشاع على لسان وزير التربية والتعليم ، عزم الوزارة على التعاقد مع 50 ألف معلم قبل بدء الدراسة.

قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: هذا الخبر غير صحيح ولم أقله نهائيا.

وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا: هذا الخبر مزور بالكامل ، فلم نتحدث عن تعيين معلمين ولا يوجد تعيينات بالجهاز الداري للدولة بالكامل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة؛ استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، واتخذت وزارة التربية والتعليم 20 قرارا عاجلا كما يلي :

تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والابداعي

تهيئة مناخ صحي وآمن للسادة المعلمين والحفاظ على حقوقهم

الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعلمين والإداريين والطلاب

التأكيد على حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا اثناء اليوم الدراسي للطلاب والمعلمين

اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا

تشجيع الطلاب على توظيف كافة القنوات والمنصات التعليمية كحصص مصر على سبيل المثال

ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرس

حظر تكليف الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بواجبات منزلية

العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود للقضاء عليها

حظر تحصيل اي مبالغ مالية تحت اي مسمى من الطلاب واولياء امورهم

تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة

التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول

بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف اشكاله

متابعة الإدارات التعليمية لالتزام المدارس الخاصة والمدارس الدولية بالرسوم الدراسية القانونية

متابعة الإدارات التعليمية للالتزام بالقرارات الصادرة بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي - لغات)

التوسع في المساحات الخضراء و زرع اكبر عدد من الأشجار داخل المدارس

حظر استخدام أي مقررات دراسية او كتب او مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها

الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة تويع المناهج ومواعيد عقد الامتحانات

عدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالأخوة المسيحيين

التواصل والتنسيق مع مديريات الامن لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية



وزير التعليم : العام الدراسي الجديد سيكون نظاميا بحضور كامل من الطلاب

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ يبدأ بشكل نظامي وبحضور كامل من الطلاب.

جاء ذلك تأكيدا لما نشره موقع صدى البلد اليوم، حيث قال وزير التعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: “قررنا تفعيل الحضور والغياب في المدارس من العام الدراسي الجديد، وسوف يتواجد في المدارس جميع المعلمين والإداريين”.

وأضاف وزير التعليم: "ستكون المصادر الرقمية والأون لاين مكملة للعملية التعليمية، وليست بديلا لها، إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.

على جانب آخر، رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يشاع عن قيام الوزارة بـ زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية بنسبة ٣% ، تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن هذا الكلام عار تماما من الصحة.

وأضاف وزير التربية والتعليم: “الحقيقة أن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام ١٩٨٨ بموجب القرار الوزارى رقم ٣١٩ لسنة ١٩٨٨ ثم القرار الوزارى رقم ٤٢٦ لسنة ١٩٩٠ ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم ٢٣٥ بتاريخ ١٩/٦/٢٠١١ وقد صدرت احكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم”.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه نفاذا لذلك صدر القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ متضمنا فى الفقرة ١٥ من المادة ٣ على تحصيل هذه النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن "هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من أولياء الأمور بالزيادة"، لأنها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها وان الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة