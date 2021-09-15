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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حسين لبيب يستقبل وفدا من القبائل والعائلات المصرية بنادي الزمالك

صدى البلد

استقبل حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اليوم بمكتبه وفدا كبيرا من مجلس القبائل والعائلات المصرية برئاسة كامل مطر الذي حضر لتهنئة اللجنة وجمهور النادي بمناسبة حصول الزمالك على بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، والسوبر الإفريقي لكرة اليد والعديد من الإنجازات الأخرى خلال الفترة القليلة الماضية.

وأشاد الشيخ كامل بحسن الاستقبال وهنأ الجميع بهذه الإنجازات مؤكدا أن الزمالك يستحق وبجدارة الحصول على الدوري بجانب جميع فرق الألعاب الأخرى التي حققت البطولات هذا الموسم.

ومن جانبه رحب حسين لبيب بالضيوف مؤكداً أن الزمالك يفتح أبوابه للجميع وقدم الشكر للوفد على هذه اللفتة الطيبة.

وقام رئيس اللجنة بإهداء درع الزمالك للوفد.

كان في استقبال الوفد الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للزمالك عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي و حسين السيد عضو اللجنة وعمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية.

وتكون الوفد مجلس القبائل والعائلات المصرية من:
الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية
النائب اللواء/ أشرف المقرحي نائب رئيس مجلس القبائل ورئيس هيئة مكتب البحيرة
اللواء/ إيهاب إبراهيم مساعد رئيس المجلس للعلاقات العامة
الكابتن/ أيمن محروس عضو المكتب الفني
النائب / ناصر الشريف عضو المكتب الفني
العمدة فوزي السمالوسي عضو المكتب الفني للمجلس
إسلام المصري عضو المكتب الفني للمجلس
أحمد نهاد عضو المكتب الفني للمجلس
محمد مصطفى عضو المكتب الفني للمجلس
عبد الرحمن أمين عضو المكتب الفني للمجلس
يوسف كامل مطر عضو المكتب الفني للمجلس
زين خليفة عضو المكتب الفني للمجلس
محمود الصعيدي عضو المكتب الفني للمجلس
محمود كمال محمد عضو المكتب الفني للمجلس
أحمد سمير عضو المكتب الفني للمجلس
طاهر أبو زيد عضو المكتب الفني للمجلس.

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