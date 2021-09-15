رانيا يوسف تجدد الدعاء لـ دلال عبد العزيز بـ صورة ورسالة مؤثرة

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر فى الصورة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وعلقت رانيا يوسف قائلة"بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ صدق الله العظيم".

واضافت رانيا يوسف"النهارده الأربعين للأم والصديقة والفنانة #دلال_عبدالعزيز ربنا يرحمها ويصبر بناتها على فراقها وعلى وفاة والدهم الفنان #سمير_غانم .. دعواتكم ليهم".



وتواصل رانيا يوسف حالياً تصوير مشاهدها في الموسم الرابع من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، ماجد الكدواني، تامر فرج، ومجموعة مميزة من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي.

كما تستعد الفنانة رانيا يوسف ، حاليًا لتصوير مشاهدها في مسلسل "المماليك" ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال الشهر المقبل بعد الانتهاء من تصوير الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي".

مسلسل "المماليك" بطولة بيومي فؤاد، نانسي صلاح، دوللي شاهين، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هشام هلال، إخراج حازم فودة.