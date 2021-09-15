ننشر تفاصيل جنازة نجل إمام الدعاة.. ونقابة القراء تنعيه

نعت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء المحاسب أحمد الشعراوي أصغر نجل لـ إمام الدعاة الشيخ الشعراوي من الذكور.

أصغر أبناء الشعراوي



قال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة القراء، إن الفقيد توفي في القاهرة وليس في ألمانيا كما رددت بعض المواقع وأن أسرة إمام الدعاة في تواصل مع المهندس محمد نجل الفقيد المتواجد بألمانيا الذي يبذل قصارى جهده من أجل اللحاق بجنازة والده.

وأفاد د. عصام القطقاط صهر إمام الدعاة أن أسرة الشعراوي حددت صلاة عصر غدا الخميس للصلاة على الجثمان بمسجد الأربعين بدقادوس بميت غمر دقهلية وأن تأخير تشييع الجنازة وارد في حال عدم حضور نجل الفقيد قليلا، وستقام ليلة العزاء بمجمع الشعراوي الإسلامي بدقادوس.

من جانبه، نعى الشيخ محمد حشاد باسم مجلس النقابة الأعضاء الفقيد الراحل ودعا له ولشقيقه عبد الرحيم الذي رحل عام 2012 والشيخ الشعراوي المتوفى عام 1998م.

كما نعى الشيخ أحمد تركي، من علماء الأزهر الشريف، الفقيد من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً: "أنعى أخى وصديقى الأستاذ أحمد الشعراوي ابن فضيلة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، اللهم اجعله في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".