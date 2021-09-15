مخرج "إلا أنا": حاولت إيصال فكرة العمل بشكل سينمائي ..فيديو

قال المخرج أحمد يسري ، كنت أحاول جاهدا إيصال فكرة مسلسل " إلا أنا " بشكل سينمائي مؤكدا أن العمل خرج من دائرة الفيديو وانتقل إلى إيصال الفكرة بصريا .



ومن جانبه أوضح الفنان عصام السقي خلال لقائه في برنامج" مساء دى ام سى " ، انه قام بتجسيد شخصية "هيثم أبو قلب أخضر" في مسلسل " إلا أنا " وكان متخوف جدا من تمثيل هذا الدور مؤكدا أن شخصية " هيثم " في المسلسل أصبحت متواجدة في الواقع بشكل كبير جدا .



وتابع عصام السقي ، أن زوجة " هيثم " في المسلسل كانت دائما متخوفة عليه وتحاول فعل اى شىء من اجل إرضائه ، لافتا أن " هيثم" في المسلسل لم يكن لديه رضاء عما تقوم به زوجته ولا يري منها أي شيء مميزا.



قال الفنان أحمد الشامي ، إنه عندما قام بقراءة دوره في مسلسل " إلا أنا " واكتشف انه المتحرش وانه سيتم ضربه في بعض المشاهد انتابه الذهول .

واضاف أحمد الشامي خلال لقائه في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناة " دى ام سى " ، أن مشهد ضربي بالقلم في مسلسل " إلا أنا " فجأني لافتا إلي أن الفنان رشدي الشامي كان متوترا بسبب هذا المشهد ولم يرد ضربي قائلا "أنا أول مرة حد يضربني بالقلم في حياتي لدرجة إن عيني دمعت".



واوضح أحمد الشامي ، أن بعد هذا المشهد شعرت بالإهانة بسبب شدة الضربة وذهبت إلي الغرفة الخاص بي وبعدها أرسل لي الفنان رشدي الشامي فاكهة وحلويات قائلا " بيصالحني " .