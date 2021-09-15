عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرج "إلا أنا": حاولت إيصال فكرة العمل بشكل سينمائي ..فيديو

مخرج العمل
مخرج العمل

قال المخرج أحمد يسري ، كنت أحاول جاهدا إيصال فكرة مسلسل " إلا أنا " بشكل سينمائي مؤكدا أن العمل خرج من دائرة الفيديو وانتقل إلى إيصال الفكرة بصريا .


ومن جانبه أوضح الفنان عصام السقي خلال لقائه في برنامج" مساء دى ام سى " ، انه قام بتجسيد شخصية  "هيثم أبو قلب أخضر" في مسلسل " إلا أنا " وكان متخوف جدا من تمثيل هذا الدور مؤكدا أن شخصية " هيثم " في المسلسل أصبحت متواجدة في الواقع بشكل كبير جدا .

 


وتابع عصام السقي ، أن زوجة " هيثم " في المسلسل كانت دائما متخوفة عليه وتحاول فعل اى شىء من اجل إرضائه ، لافتا أن " هيثم" في المسلسل لم يكن لديه رضاء عما تقوم به زوجته ولا يري منها أي شيء مميزا.

 

وائل يحكي عن مشهد التحرش وكواليس ضرب "القلم" في "إلا أنا"..فيديو

 


قال الفنان أحمد الشامي ، إنه عندما قام بقراءة دوره في مسلسل " إلا أنا " واكتشف انه المتحرش وانه سيتم ضربه في بعض المشاهد انتابه الذهول .

 

واضاف أحمد الشامي خلال لقائه في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناة " دى ام سى " ، أن مشهد ضربي بالقلم في مسلسل " إلا أنا " فجأني لافتا إلي أن الفنان رشدي الشامي كان متوترا بسبب هذا المشهد ولم يرد ضربي قائلا "أنا أول مرة حد يضربني بالقلم في حياتي لدرجة إن عيني دمعت".


واوضح أحمد الشامي ، أن بعد هذا المشهد شعرت بالإهانة بسبب شدة الضربة وذهبت إلي الغرفة الخاص بي وبعدها أرسل لي الفنان رشدي الشامي فاكهة وحلويات قائلا " بيصالحني " .

الفنان أحمد الشامي التحرش مسلسل الا انا المخرج أحمد يسري هيثم أبو قلب أخضر عصام السقي

ترشيحاتنا

وفاة صيدلانية بـ كورونا بالشرقية| ورسالة كتبتها قبل وفاتها تبكي محبيها

كيفية الغسل من الجنابة للمرأة .. اعرفي الخظوات الصحيحة شرعا

منسق "صحتك ثروتك" يكشف تفاصيل المبادرة

بالدموع والحزن العميق.. فريق الجمباز الأمريكي يفضح "FBI" بسبب التحرش

أخبار الرياضة|صلاح يقود ليفربول للفوز على ميلان.. ريال مدريد يهزم إنتر.. تجديد عقد السولية

قرار من الرئيس السيسي تلبية لأمنية سيدة تعمل بالحدادة |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حجازي:بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة غير مسبوق فى تاريخ الأمم المتحدة

جلست مع سائق أوبر في شقته لمدة أسبوع ومكنتش اعرفه.. نص اعترافات موكا حجازي

وفاة أحمد متولي الشعراوي نجل إمام الدعاة بألمانيا

6 مليارات جنيه.. قناة السويس تعلن خبرا سارا للمصريين

ماذا قدمت موكا حجازي لتنال الشهرة.. اعترفات صادمة لفتاة التك توك|مستندات

رسميًا .. أسامة نبيه يرحل عن تدريب الزمالك

تطور جديد في موقف إثيوبيا من العودة لمفاوضات سد النهضة.. تفاصيل

قطعته 3 أجزاء ورميته.. قاتلة زوجها في قليوب تعترف بتفاصيل الجريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

بتخفيضات 30% .. رئيس الوزراء يتفقد معرض أهلًا بالمدارس

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

فيديوجراف.. متى يعود وائل الإبراشي للشاشة؟.. المصير مجهول

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ