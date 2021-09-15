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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤتمر علمي بنقابة أطباء كفر الشيخ يكشف فوائد الرضاعة الطبيعية| شاهد

مؤتمر علمي بنقابة
مؤتمر علمي بنقابة أطباء كفر الشيخ

شهدت نقابة الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، فعاليات المؤتمر العلمي حول أهمية الرضاعة الطبيعية، وذلك في إطار الاحتفالات بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وذلك تحت رعاية الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ.

حاضر في هذا المؤتمر، الدكتور أحمد السعيد، أخصائي حميات الأطفال، واستشاري رضاعة طبيعية، والدكتور أحمد رمزي، أخصائي طب تطور ونمو سلوك الطفل، وأخصائي الأمراض العصبية والطب النفسي، وإخصائي التغذية العلاجية للأطفال، واستشاري دولي الرضاعة الطبيعية، والدكتورة مروى غالب، أخصائي طب الأطفال، واستشاري دولي رضاعة طبيعية،  والدكتورة شيرين سليمان، استشاري طب الأطفال والرضاعة الطبيعية وأخصائي التغذية العلاجية، والدكتورة داليا علي محمد، أخصائي حديثي الولادة والتغذية العلاجية للأطفال، واستشاري دولي رضاعة طبيعية.

وناقش المؤتمر أهمية الرضاعة الطبيعية كون لبن الأم يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل خلال الأشهر الستة الأولى، فضلاً عن احتوائه على مجموعة من العوامل التي تحمي الطفل في حين أن الجهاز المناعي ما زال يتطور.

وكشف المؤتمر عن أهمية الرضاعة الطبيعية في مساعدة الطفل على مقاومة العدوى والمرض، حتى في وقت لاحق من الحياة، والتقليل من خطر السمنة على المدى البعيد، وأن الأطفال الذين تمتعوا برضاعة طبيعية في طفولتهم يحققون نتائج أفضل في اختبارات الذكاء.

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محافظة كفر الشيخ كفر الشيخ نقيب الأطباء نقابة الأطباء التغذية العلاجية الرضاعة الطبيعية الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

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