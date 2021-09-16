"أبو حمالة".. مدحت صالح يكشف عن لقبه القديم

كشف مدحت صالح، خلال حواره ببرنامج “سهرانين” المذاع على قناة “أون إي”، تقديم الفنان “أمير كرارة”، كواليس بداياته الفنية، قائلا:" أحمد رمزي وعمر الشريف كانوا ملقبني بأسم "محمد أبو حمالة".





واستطرد:" سبب الاسم دا هو إرتدائي بنطلون وقميص وعليه حمالة باستمرار".





وأضاف مدحت صالح، أحمد رمزي وعمري الشريف كانوا بيسهروا معايا دايما في نهاية كل أسبوع، مسترسلا:" كانوا بيطلبوني أنا والفرقة بتاعتي".



وروي عن بداياته، قائلا:" والدي كان عايزني اشتغل معاه في النجارة..وفعلا سمعت كلامه واشتغلت معاه".



وأضاف "صالح" :" لحد دلوقتي عائلتي تعمل في مجال النجارة"، ليعلق "أمير كرارة" على حديثه، قائلا::إحنا كمان في جزء من العيلة بيشتغل في مجال النجارة".



