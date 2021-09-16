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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحدهما في الترعة وآخر في المسجد.. وزارة التضامن تكشف تفاصيل العثور على 5 أطفال مجهولي النسب

حسين الباز
حسين الباز

قال الدكتور حسين باز وكيل وزارة التضامن بقنا، إنه تم العثور على طفل في الترعة و أخر في مسجد و في أماكن أخرى و الطفل ليس له ذنب في الوضع الذي يوضع فيه.

وأضاف" حسين الباز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " رأى عام" المذاع على قناة " تن"، أن الدولة تقوم بعملها من خلال قانون و تشريع قانون الطفل بتوفر الحماية للاطفال كريمي النسب، قائلاً: " أحنا مابنقولش عليهم مجهولي النسب".

 

وأوضح الباز، أن النيابة العامة بتقوم بتحويل  الموضوع للاحوال المدنية لأستخراج شهادة ميلاد و أسماء أب و أم  اعتباريين، مضيفاً أن الطفل بيسلم لوزارة الصحة في أماكن للرعاية بتكون المدة الأقصي لها سنتين و من ثم بتنقل مسئوليته للتضامن الأجتماعي في دور الحضانة الأوائية .

و في سياق اخر، قال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إن ظاهرة اختطاف الأطفال متزايدة جدا بالإضافة إلى زيادة عدد المتسولين الذين يستخدمون الأطفال الصغار ويعرضوهم للخطر وذلك يتعارض مع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 .

 

تابع حسين الباز، أنه كانت جهود فردية من خلال لجنة حماية الطفل فى محافظ قنا لوقف الأطفال الذين يقوموا بالتسول ، لافتاً أن  هذه الظواهر منتشرة فى الميادين والمساجد الكبيرة وشوارع المحافظة المختلفة.

 

أشار حسين الباز، إلى أن تم اجتماع محافظ قنا مع السكرتير العام ولجنة الحماية لتكثيف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة التى يتخذها البعض وسيلة لكسب العيش، معقباً أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الأسر الأولى بالرعاية حتى لا يلجئون لمثل هذه الأعمال.

 

أضاف حسين الباز، أن لابد من توافر الرغبة القيادية من كل الجهات المختصة بمحافظة قنا للقضاء على هذه الظاهرة لأنها تمثل تشكيل إجرامي لاستغلال الأطفال.

 

وكيل وزارة التضامن الترعة قانون الطفل وزارة الصحة حسين باز

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