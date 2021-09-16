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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعود لآلاف السنين.. صياد يعثر على قطع أثرية في بطن تمساح.. صورة

صياد يعثر على قطع
صياد يعثر على قطع أثرية في بطن تمساح

صُدم صياد أميركي وعدد من أصدقائه عندما وجد قطع أثرية تتراوح أعمارها بين 5 و6 آلاف سنة، داخل معدة تمساح عملاق بطول 13 قدما ووزنه 750 رطلاً (حوالي 340 كيلوجرامًا).

ووفقًا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية عثر شين سميث، صياد من مدينة يازو في ميسيسيبي في الولايات المتحدة على سهم حجري في معدته، وهو أحد الأشياء التي أذهله وأصدقائه. 

وبحسب سميث فإنه بعد إطلاع أحد علماء التاريخ على السهم، تبين أن السهم القديم من أدوات الصيد التي ابتكرها الأميركيون الأصليون وكانوا يستخدمونها في الماضي.

ولم يكن السهم الشيء الوحيد الذي تم اكتشافه في معدة التمساح في عصور ما قبل التاريخ، حيث تم العثور على جسم مدبب حاد يعرف باسم «الشقالة». 

وعثر شين سميث أيضًا على ريش الطيور وعظام السمك والكرات وما إلى ذلك في معدة التمساح العملاق.

ونشر شين سميث الصورة مع التمساح على وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي تضم أيضًا أصدقائه جون هاميلتون وجوردان هاكل وتود ولاندون هولينجسورث.

وفي أبريل ، ادعى مصنع معالجة آخر من ولاية كارولينا الجنوبية أنه تم العثور على شمعات الإشعال وأطواق الكلاب وقذائف السلاحف من معدة تمساح مما جعل سميث يشعر بالفضول لفحص جائزة الصيد.

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صياد أميركي قطع أثرية مدينة يازو تمساح عملاق اكتشاف مذهل

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