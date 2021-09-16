يبارك الله لمن يستثمر.. الغضبان يدعو رجال الأعمال للاستثمار في بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن أحلام الدولة المصرية تتحقق علي أرض محافظة بورسعيد، التي أصبحت قاطرة التنمية ، وذلك بعد ان أنفقت بها الحكومة أعلى الاستثمارات خلال الأعوام الماضية .

وأشار «محافظ بورسعيد»، أن هناك مشروعات عملاقة شهدتها محافظة بورسعيد، أبرزها الأنفاق، وقناة السويس الجديدة، والتأمين الصحي الشامل، والمزارع السمكية.



وأشار «المحافظ »، أن المنتدى الاقتصادي يحمل أسم شرق بورسعيد حلم جديد، ويهدف إلي التسويق لمنطقة شرق بورسعيد والتي تنظر اليها الدولة بعين تنمية وتعمير سيناء.



وأكد «المحافظ»، أن الدولة المصرية قدمت كل الإجراءات المحفزة للاستثمار في منطقة شرق بورسعيد، داعياً كل المستثمرين لضخ الاستثمارات في المنطقة.

وأشار «المحافظ » أن أرض شرق بورسعيد المتواجدة في سيناء مباركة، وأن الله قد كرمها وسوف يبارك لمن يستثمر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد ببورسعيد في نسخته الثالثة بحضور الدكتور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي واللواء مصطفي كامل محافظ بورسعيد الأسبق ولفيف من كبار رجال الأعمال من مصر والعالم العربي

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