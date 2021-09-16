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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق «مونك» فى مبادرة الرواد للفنانة التشكيلية وفاء ياديس.. الأسبوع المقبل

صدى البلد

ينطلق فى الأسبوع المقبل معرض "مونك" من معارض مبادرة رواد الفن التشكيلى المعاصر، التى أطلقتها الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، لتكريم رواد الفن العالمى من كل القارات، حيث بدأت المبادرة بمعرض للفنان المصرى "ادهم وانلى" تبعه معرض للفنان الفرنسى "مونيه"، ويأتي المعرض الثالث عن الفنان النرويجى "ادفارد مونك" بأهم أعماله وصور نادرة له من شبابه إلى كهولته فى بيته ومرسمه .

 

وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، إن الفنان مونك تأثر فى صغره بتربيته المتزمتة، وتلاها مراحل من الغوص فى الانحلال المجتمعى مما خلق تناقض ومنازعات نفسية عند الفنان جعلت من الكثيرين أن يرونه تحت وطاءة الجنون، وأنه متجاوز فى تعبيرات ملامح الأشخاص، وقد لاقت لوحة "الصرخة" شهرة واسعة حول العالم، وهى أول لوحة لفنان من العصر الحديث تأتى فيها تعبيرات وجه بصورة تغاير المألوف.

 

ونرى فى المعرض التناقض فى أعمال الفنان بين شخصيات باللون الأسود فى حالة دينية، وأشخاص فى حانات مع توصيف لحالة الفنان لنفسه بين هذه المتناقضات فى معظم لوحاته وتهدى الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس هذا المعرض لمتحف "مونك" بالنرويج بمناسبة تجديده وإعادة افتتاحه. 

الفن التشكيلي وفاء ياديس التناقض معرض

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