الثلاثاء المقبل ..المؤتمر السنوي لقسم جراحة العظام بجامعة المنصورة

ينظم قسم العظام بكلية الطب جامعة المنصورة المؤتمر السنوي لقسم جراحة العظام خلال الفترة من 21 - 22 سبتمبر2021 م وذلك برعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب رئيس شرف المؤتمر، الدكنور فاروق يوسف، الدكنوى أكرم حماد رئيس المؤتمر ورئيس القسم ، الدكتور أدهم الشرقاوي مقرر المؤتمر.



يناقش المؤتمر هذا العام أحدث التقنيات المستخدمة في جراحات استبدال المفاصل وإصابات الملاعب وجراحات المناظير.



يستضيف المؤتمر 19 استاذا من جامعات القاهرة، عين شمس، الأسكندرية ، أسيوط و المنوفية.

وأكد حماد أن المؤتمر يضم نخبة متميزة من أساتذة العظام بالجامعات المصرية :الدكتور أحمد عبد العزيز ، الدكتور يسري الهواري من جامعة القاهرة ، الدكتور محمود السباعي ، الدكتور وائل سمير من جامعة عين شمس ، الدكتور ماهر حلاوة ، الاستاذ الدكتور طارق الخضراوي و الدكتور أيمن سليمان من جامعة الأسكندريه ، الدكتور أحمد عبدالعال الدكتور حاتم بكر من جامعة أسيوط، الدكتور السيد مرسي الدكتور أيمن عبيد من جامعة المنوفيه. والعديد من الأساتذه المتميزين.

وأشار أن المؤتمر يتضمن أربع ورش عمل لشباب الأطباء والمتدربين عن استبدال مفصل الركبه والحوض بالتصميمات المختلفه الحديثه المستخدمة في المراكز العالميه المتميزة تحت اشراف اساتذة جراحات المفاصل بجامعة المنصورة.



كما يطمح القسم ان يكون نجاح المؤتمر هذا العام نواه للبدء في استقدام خبراء اجانب متميزين العام المقبل ليتحول لمؤتمر دولي ويكون قبله لجراحي المفاصل وإصابات الملاعب بمصر والشرق الأوسط.