عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الثلاثاء المقبل ..المؤتمر السنوي لقسم جراحة العظام بجامعة المنصورة

صدى البلد

ينظم قسم العظام بكلية الطب جامعة المنصورة  المؤتمر السنوي لقسم جراحة العظام خلال الفترة من 21 - 22 سبتمبر2021 م وذلك  برعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب رئيس شرف المؤتمر، الدكنور فاروق يوسف، الدكنوى أكرم حماد رئيس المؤتمر  ورئيس القسم ، الدكتور أدهم الشرقاوي مقرر المؤتمر.


يناقش المؤتمر هذا العام أحدث التقنيات المستخدمة في جراحات استبدال المفاصل وإصابات الملاعب وجراحات المناظير. 


يستضيف المؤتمر 19 استاذا  من جامعات القاهرة، عين شمس، الأسكندرية ، أسيوط و المنوفية. 

وأكد حماد أن  المؤتمر يضم نخبة متميزة من أساتذة العظام بالجامعات المصرية :الدكتور أحمد عبد العزيز ،  الدكتور يسري الهواري من جامعة القاهرة ، الدكتور محمود السباعي ،  الدكتور وائل سمير من جامعة عين شمس ، الدكتور ماهر حلاوة ، الاستاذ الدكتور طارق الخضراوي و الدكتور  أيمن سليمان من جامعة الأسكندريه ،  الدكتور أحمد عبدالعال  الدكتور حاتم بكر من جامعة أسيوط، الدكتور  السيد مرسي الدكتور أيمن عبيد من جامعة المنوفيه. والعديد من الأساتذه المتميزين. 

وأشار أن المؤتمر يتضمن أربع ورش عمل لشباب الأطباء والمتدربين عن استبدال مفصل الركبه والحوض بالتصميمات المختلفه الحديثه المستخدمة في المراكز العالميه المتميزة تحت اشراف اساتذة جراحات المفاصل بجامعة المنصورة. 


كما يطمح القسم ان يكون نجاح المؤتمر هذا العام نواه للبدء في استقدام خبراء اجانب متميزين العام المقبل ليتحول لمؤتمر دولي ويكون قبله لجراحي المفاصل وإصابات الملاعب بمصر والشرق الأوسط.

المنصورة قسم العظام مؤتمر جامعه رئيس جامعة المنصورة

ترشيحاتنا

إسلام جمال يذبح عجلا في شبرا احتفالا بإنضمامه للمصري..صور

فاقد للشم والتذوق .. محمد عز يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

دعاء يوم الجمعة مستجاب لـ الرزق

بملايين الدولارات..عرض نظارتين من القرن الـ 17 للبيع في مزاد علني.. صورة

تزامنا مع عيد ميلادها .. أحدث ظهور للفنانة عبلة كامل

عندها خلل.. بعد انتحار فتاة المول.. استشاري نفسي يوضح أبرز أسبابه والعلاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

شاهد عيان على واقعة فتاة المول يفجر مفاجأة بشأن تفاصيل الواقعة

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

جلطتان في الرئة.. "صدى البلد" ينفرد بتفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمي بعد دخوله المستشفى

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

مفاجأة سارة من اتحاد كرة القدم للجماهير بشأن حضور مباراة ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زفاف بفيلم تحول لحقيقة ..صدفة غريبة في زواج فؤاد المهندس وشويكار

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

فيديو

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

شارع الألوان.. نور ترسم ملامح جديدة لـ حي عين شمس |شاهد

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ