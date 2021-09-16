طفرة.. ضخ 33 مليار جنيه في قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل

قال إيهاب عبد الحميد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبحر الأحمر، إنه خلال الـ7 سنوات الماضية صدر كم كبير من القرارات والقوانين المنظمة لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



وأضاف ايهاب عبد الحميد في حواره على قناة " إكسترا نيوز "، :" بناء على توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بقطاع الشباب وتنفيذ مشروعات الشباب، تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمتابعة تنفيذ مشاريع الشباب ".

وتابع إيهاب عبد الحميد :" خلال الـ7 سنوات الماضية تم ضخ مبالغ مالية تقدر بـ 33 مليار جنيه في قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ".

واكمل ايهاب عيد الحميد :" قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد طفرة غير مسبوقة خلال الـ7 سنوات الماضية ".

ولفت ايهاب عبد الحميد :" الدولة تبذل مجهود كبير في قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل متابعة مستمرة من القيادة السياسية ورئيس الوزراء"، مضيفا:" تم تطوير البنية الأساسية وتدريب أصحاب أفكار المشروعات وتهيئة بيئة سليمة لتنفيذ مشروعات الشباب".