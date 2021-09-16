أبرزها قضية سد النهضة.. الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي بـ ملك البحرين

كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل زيارة ملك البحرين لمصر اليوم، قائلا:" زيارة ملك البحرين امتداد واضح لسلسلة اللقاءات التي تجمع الرئيس السيسي بـ شقيقه ملك البحرين، حيث تشهد العلاقات المصرية البحرينية تفاهما كبيرا وواضحًا.



واستطرد بسام راضي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، : أن العلاقات المصرية البحرينية تشهد تطابقا في كافة الأمور سواء الإقليمية أو الدولية، متابعا: اللقاء تناول الحديث عن القضايا العربية والمبادئ الثابتة.

وشدد على أن اللقاء أكد على تمسك مصر والبحرين بوحدة الدول العربية، ورفض أي تدخلات خارجية في شئون الدول العربية، منوها أن نلك البحرين قدم دعمه الكامل لمصر والسودان فيما يخص قضية سد النهضة.



وفيما يخص وثيقة مجلس الأمن الخاصة بـ سد النهضة، أكد "راضي" على أن الوثيقة عكست مدى اهتمام المجتمع الدولي بقضية سد النهضة، ومدى خطورتها وتأثيرها على الأمن القومي.



وأكد أن مصر تسعى إلى تطبيق مبادئ القانون الدولي في قضية سد النهضة، وأن موقف مصر واضح وثابت تجاه القضية.



وتابع: ما نطالب به التواصل إلى اتفاق قانوني ملزك في وقت زمني محدد.



