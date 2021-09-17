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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لطلاب الشهادات الفنية.. تفاصيل اختبارات القدرات المؤهلة لبعض الكليات التي يشترط القبول بها

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات المؤهلة لبعض الكليات التي يشترط القبول بها

التعليم العالي تعلن تفاصيل اختبارات القدرات المؤهلة لبعض الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب الشهادات الفنية " الصناعية – دبلوم المعاهد الفنية للتمريض ودبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق" عام 2021

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تنسيق الجامعات 2021.. أماكن وتفاصيل عقد اختبارات القبول بالجامعات الأهلية

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تنسيق الجامعات 2021|الدبلومات الفنية.. اعرف إزاي تنجح في اختبارات القبول بالجامعات التكنولوجية

حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لطلاب الشهادات الفنية، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والقائمين علي تنظيم هذه الاختبارات بالكليات وبيان هذه الكليات كالأتي :-

 الكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية الآتية:

● الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

● الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

● الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.

● بالإضافة إلى ( كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون"- التمريض – السياحة والفنادق ) وذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

وحرص موقع صدى البلد علي تيسير علي أبنائنا طلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام 2021 والراغبين في الالتحاق بإحدى هذه الكليات، تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية، لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة (عمارة - فنون ) – التمريض - السياحة والفنادق - الكليات التكنولوجية) اعتباراً من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021، على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم الأحد الموافق 19/9/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021.

- خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الالكتروني:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية من هنا ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي :

1- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

2- كود التنسيق والرقم السري لطلاب المعاهد الفنية الصناعية.

ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية لإجراء الاختبار.

عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخري بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصاً على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائياً بالكلية ولكن يتم الترشيح طبقاً لأسبقية المجموع والأعداد المقررة من قبل المجلس الاعلي للجامعات.

- شروط التقدم للاختبارات:

  • يسمح لجميع طلاب المدارس المتقدمة والمعاهد الفنية (الصناعية) التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة "عمارة – فنون"- الكليات التكنولوجية)، وفقاً للتخصصات الموضحة بشرط حصول الطالب علي نسبة 75% من المجموع الكلي، وكذلك طلاب دبلوم المعاهد الفنية للتمريض وطلاب دبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق.
  • طلاب الثانوية الصناعية نظام (3 سنوات) يسمح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية فقط بشرط حصول الطالب علي نسبة 70% من المجموع الكلي.
  •  سيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات وبأسبقية المجموع الكلي ووفقاً للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول.
  •  يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2021 (حداثة المؤهل).
  •  أن يكون الطالب حاصل على المؤهل في أحدى التخصصات المذكورة بالبيان فقط.
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