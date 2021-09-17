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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لماذا لا يجب أن تتنفس من فمك أثناء النوم

صدى البلد

يمد التنفس الجسم بالأكسجين ويسمح لنا بإطلاق ثاني أكسيد الكربون. عادة ما نستخدم أنفنا للتنفس. ومع ذلك ، يمكن ملاحظة التنفس عن طريق الفم في حالات احتقان الأنف.

 ينتهي الأمر بالكثير من الناس بالتنفس من خلال أفواههم ، خاصة أثناء النوم هذا يمكن أن يؤدي إلى الكثير من المخاوف الصحية.

التنفس الأنفي ضروري ليس فقط لصحتك العامة ، ولكن أيضًا للمساعدة في إنقاص الوزن. انتقلت أخصائية التغذية بوجا مخيجا إلى Instagram لمشاركة العلم وراء التنفس عن طريق الأنف والفم ، وكيفية تحسين التنفس الأنفي لفقدان الوزن وفقال indianexbress"

 

"نظامنا العصبي اللاإرادي له فرعين رئيسيين - متعاطف وغير متعاطف. الفرع المتعاطف مسؤول عن استجابة "القتال أو الهروب" ، في حين أن الفرع السمبتاوي هو المسؤول عن استجابة "الراحة والهضم والعناية والصداقة". في الأساس ، فإن الفرع الودي يجعلك تشعر بالحماس والاستعداد للحركة ، ويفرض الفرع السمبتاوي على المكابح ويبرد جسدك .

 

لتنفس من الفم يوجه جسدك نحو حالة متعاطفة ، بينما التنفس الأنفي ينشط الاستجابة الباراسمبثاوية. إذا كان الجسم عالقًا في هذه الحالة بسبب الإجهاد المزمن وضعف التنفس ، فلن يعيد بناء الأنسجة بشكل فعال من جميع تمارين  التي تقوم بها ".


 التنفس الأنفي أمر ضروري لفقدان الوزن، وبما أن جزءا كبيرا من عملية الانتعاش هذا يحدث أثناء النوم، فمن الأهمية بمكان أن يتنفس بطريقة تحول حالة النظام العصبي الخاص بك في وضع" الراحة وهضم. هذا هو سبب أهمية التنفس الأنفي لفقدان الوزن ".

فأن  طرقً لتحسين التنفس الأنفي . "من الواضح أننا ننتقل إلى التنفس الفموي فقط عندما يتم حظر ممرنا الأنفي.

لذلك فقد نحتاج الي مكملات فيتامين ج عالية الجودةيفتح انسداد الجيوب الأنفية) ، والأطعمة الغنية بالزنك والمكملات الغذائية يمكن أن تساعد حقًا في تحسين التنفس الأنفي فهذا هو السبب الرئيسي وليس الحاجز المنحرف

 

 

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