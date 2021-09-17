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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من حمام السباحة.. محمد صلاح يحتفل بفوز ليفربول على ميلان

محمد صلاح
محمد صلاح

شارك الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى جمهوره ومتابعيه صورة له  عبر حسابه بموقع "إنستجرام".


وظهر محمد صلاح في حمام السباحة بعد فوز فريقه على ضيفه ميلان الإيطالى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.


قاد الفرعون المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز صعب على ضيفه فريق ميلان الإيطالي على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 49 من عمر المباراة بعدما تبادل التمرير مع أوريجي الذي ردها له خلف خط الدفاع ليسكنها المصري في شباك الضيوف، ليحقق من خلاله رقما قياسيا جديدا مع الريدز.

 

صلاح وصل إلى الهدف الـ14 له في ملعب أنفيلد، ليعادل رقم جيرارد، حيث يحتل صدارة هدافي ليفربول أوروبيا على ملعب أنفيلد مسجلة باسم إيان راش برصيد 24 هدفا.

 

ويتواجد صلاح رفقة جيرارد في المركز الثاني برصيد 14 هدفا لكل منهما. من جهة أخرى، وصل محمد صلاح إلى مباراته الـ100 بقميص ليفربول على ملعب أنفيلد بعد المشاركة في لقاء اليوم.

 

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محمد صلاح ليفربول الانجليزي دوري ابطال أوروبا فريق ميلان حمام السباحة في حمام السباحة المصري محمد صلاح

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