مختلفة تماما.. درة تعلق على تجسيدها شخصية برلنتي عبد الحميد



قالت الفنانة درة، إن نهاية مسلسل بين السما والأرض كانت مختلفة عن الفيلم، متابعة:" أنا بحب النهايات المأسوية لأنها بتعلم مع الناس".



وفيما يخص تجسيدها لـ شخصية "برلنتي عبد الحميد"، أوضحت أنها جسدت الجانب الشخصي من حياتها، متابعة: "برلنتي عبد الحميد تختلف في الواقع عن ما تقدمه من أعمال فنية".





وكشفت الفنانة درة، عن حبها للفاشون والموضى، قائلة:"أنا بحب اللبس والموضى وبتابع عروض الأزياء"، متابعة:"من صغري وأنا بحب اصمم ملابس".



واستطردت “درة” خلال حوارها ببرنامج “يوم ليك” المذاع على قناة “الحياة”:" التمثيل هي مهنتي الاولى والأخيرة، ولكني متابعة جيدة للموضى وعروض الأزياء".



ولفتت إلى أن مشروع تخرجها كان عن فلطسين واللاجئين، ممشيرة إلى أنها قامت بزيارة عدد من مخيمات اللاجئين في لبنان وغيرها من البلاد.



