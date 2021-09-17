حسين لبيب: الزمالك فاز بـ 6 بطولات من 8 مسابقات فى الموسم الاستثنائي





أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك أن هدف اللجنة هو فتح صفحة جديدة مع كل الهيئات الرياضية فى مصر من وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى كافة الأندية الرياضية.

وقال حسين لبيب خلال حواره مع أحمد حسام ميدو فى برنامج اوضة اللبس أن اللجنة تهدف الى إعادة العلاقة مع كافة الأندية الرياضية وفتح صفحة جديدة .

وأوضح رئيس نادى الزمالك أن الزمالك وكافة الفرق الرياضية بنادي الزمالك قدمت موسم استثنائي نجحت من خلاله الفرق الرياضية وهو التتويج بالحصول على 6 بطولات من أصل 8 بطولات شارك فيهم الزمالك هذا الموسم .

ألغى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريب اليوم، بسبب الجلسة التي عقدها اللاعبون مع مجلس الإدارة مساء اليوم للحديث عن بعض الأزمات الخاصة بفريق الكرة لحلها في الفترة الحالية.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقدوا جلسة مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي اليوم من أجل مطالبته بحل جميع الأزمات التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل وجود أكثر من شكوى من اللاعبين لأسباب مختلفة.

تحدث اللاعبون مع حسين لبيب بشأن أزمة تأخر المستحقات في الفترة الأخيرة، وطالبوا بضرورة الالتزام بصرف مستحقاتهم في مواعيد محددة حتى يتسنى لهم التركيز في التدريبات والمباريات في ظل المنافسة على أكثر من بطولة في الفترة المقبلة.

ووعد حسين لبيب اللاعبين بصرف جزء من مستحقاتهم اليوم على أن يتم صرف دفعة جديدة منتصف الأسبوع المقبل وطالبهم بالتركيز في الملعب فقط من أجل الفوز بالبطولات في الفترة المقبلة بعد التتويج ببطولة الدوري في الفترة الماضية.