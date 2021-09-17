نهلة سلامة في أحدث ظهور لها على البحر.. صورة

شاركت الفنانة نهلة سلامة متابعيها صورة جديدة لها، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نهلة سلامة خلال قضاء اجازتها الصيفية علي شاطئ البحر مرتدية ملابس جذابة، وعلقت قائلة: "الحمدلله على كل خال يارب ديم نعمك علينا 🙏 وحشتوني ❤️".



كان أخر أعمال نهلة سلامة مسلسل "أرض جو"، مع الفنانة غادة عبدالرازق، والذي عُرض في رمضان 2017.



وشاركت نهلة سلامة في بطولة عدد من الأفلام منها "مستر كاراتيه" و"أمريكا شيكا بيكا" و"امرأة فوق القمة"، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت بها مؤخرًا "أرض جو" و"حكاية حياة".



يذكر أن نهلة سلامة والدها هو الفنان الموسيقي فاروق سلامة وعمها الموسيقار جمال سلامة، وعملت في السينما منذ العام 1987 في عدة أدوار بارزة، حيث نالت جائزة عن دورها في فيلم "الصرخة".