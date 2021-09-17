أحمد زاهر: التنمر بيوجع وأما بيوصل لبناتى الدم بيضرب فى نفوخي

قال الفنان أحمد زاهر، انه يتحمل الكثير من التنمر على السوشيال ميديا.

وتابع زاهر، خلال حواره مع برنامج “ مساء دى ام سى” المذاع عبر قناة “دى ام سى”، قائلا:" الكومنت اللى مش كويس بيوجع".

وأضاف زاهر قائلا:"موضوع التنمر أما بيوصل لبناتى الدم بيضرب فى نفوخى ومش بقدر اتحمل".

قال الفنان أحمد زاهر، إن تم اتهامه بالتعدى على صحفى السبب وراء مشاركته فى حكاية كدبة كبيرة من مسلسل “ورا كل باب”.

ونفى زاهر، تعديه على الصحفى، وأن كل ما قام به هو أخذ الموبايل الذى يصور به، من يده إلى يده الثانية.

وتابع أحمد زاهر: طول عمرى علاقتى بالصحفيين كويسه جدا، حتى ناس صحابى من الصحفيين.

وأضاف أحمد زاهر قائلا:" يشاء الله أن ثلاث صحفيين حضروا الموقف وكتبوا مع حدث بالفعل".

وكشف زاهر، أن السبب وارء مشاركته فى قصة مسلسل “كدبة كبيرة” هو ما حدث من هجوم عليه غير مبرر بشأن واقعته مع الصحفى.