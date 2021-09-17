قريبا.. عمرو يوسف يشوق جمهوره لعمل فني جديد



شوق الفنان عمرو يوسف جمهوره بصور له من كواليس مسلسله الجديد "وعد ابليس"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل .



وكتب عمرو يوسف قائلا" مستعد تعمل ايه عشان تنقذ اللي بتحبهم مستعد تروح لحد فين ، هل ممكن تضحي بحياتك عشانهم حرفياً ؟ فكروا و جاوبوا بجد ابراهيم سالم وعد_الشيطان قريباً عمرو_يوسف".



"وعد إبليس" هو العمل الدرامي الاول الذي يجمع بين نيللي كريم وعمرو يوسف، بدأت تحضيراته في أغسطس الماضي، وكان يحمل في البداية إسم "العقد"، إلى أن تم تغييره.



يتكون المسلسل من 6 حلقاتٍ فقط، يدخل فيها عمرو عالم السحر، حيث يقدم عمرو شخصية غامضة وجديدة عليه، كرجل يتحالف مع الشيطان ولم يكشف ملامح أخرى للدور للحفاظ على سياسة التشويق والغموض التي يتبعها المسلسل.



يعتبر المسلسل عودة درامية لـ عمرو بعد غياب أكثر من 4 سنوات، حيث كانت آخر أعماله الدرامية من خلال مسلسل "طايع"، الذي تم عرضه في الدراما الرمضانية لعام 2018،