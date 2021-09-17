بعد إعارته لـ فيوتشر.. علي معلول يودع سعد سمير.. بالتوفيق ياحبيبي

حرص علي معلول لاعب النادي الأهلي، على وداع سعد سمير، أحد كباتن الفريق الأول لكرة القدم، بعد إعارته لمدة موسمين لنادي فيوتشر.



ونشر معلول صورة له عبر حسابه علي "انستجرام" وكتب قائلا "بالتوفيق ياحبيبي وان شاء الله ترجع بيتك وتنورنا يا ابو الجدعنة"



وافقت إدارة النادي الأهلي على إعارة سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي فيوتشر لمدة موسمين.

وقام أمير توفيق مدير التعاقدات بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية في أجواء تعكس العلاقة الطيبة بين الأهلي وفيوتشر.

وأكد سعد سمير تقديره الشديد لكلمات محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عنه وتقديره الشخصي لي.



وقال سعد سمير أنه لا يجد من الكلمات التي يعطي هذا النادي حقه والذي كان سبباً مباشراً بعد المولي عز وجل فيما وصله اليه ولا التقدير الذي لاقاه من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الذي حرص علي الحديث معه بشكل شخصي وإحتفاء الإدارة والنادي واللاعبين والجهاز الفني به.