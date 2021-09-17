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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مسح كل حياتي.. رسالة مؤثرة من شابة أردنية حرقها زوجها ثم توفيت

رسالة مؤثرة من شابة
رسالة مؤثرة من شابة أردنية حرقها زوجها ثم توفيت

تداول مغردون على منصة «تويتر» آخر ما كتبته زوجة شابة على  صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قبل أن يحرقها زوجها في جريمة بشعة هزت أرجاء المملكة الأردنية.

وحسب شبكة «سكاي نيوز» فإن شابة أردنية توفيت  في إحدى المستشفيات الحكومية بالعاصمة عمان متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها بعد قيام زوجها بحرقها قبل أيام، في منزلهم بلواء الرصيفة في محافظة الزرقاء.

هيفاء أبو هاني

أم لثلاثة أطفال 


وذكر أقرباء ، صاحبة الـ 28 عاماً، وهي وأم لثلاثة أطفال، فإنها فارقت الحياة بعد 7 أيام من الألم داخل إحدى المستشفيات في عمان، بعد قيام زوجها بسكب الوقود على جسدها وإشعاله. 

وقال مصدر أمني إن سيدة عشرينية أسعفت إلى المستشفى على إثر تعرضها للحرق من قبل زوجها، بعد خلاف معه بحسب ادعائها، وتم ضبط الزوج وإحالته للقضاء في حينه، وقرر المدعي العام توقيفه على ذمة القضية.

فارقت الحياة


وأضاف المصدر الأمني أن السيدة فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، علما بأن السيدة لا يوجد لها ملف سابق لدى حماية الأسرة ولم يسبق لها أن تقدمت بأي شكوى.

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن آخر ما كتبته الزوجة على صفحتها على «فيسبوك»: «حسبي الله ونعم الوكيل.. فكرت راح يغير حياتي بس هسه مسح كل حياتي».

وأطلق المغردون  هاشتاج #هيفاء أبو هاني كنوع من التضامن مع السيدة، بينما انطلقت وسوم تضامنية أخرى تطالب بإنزال العقوبات بحق الزوج وتعديل القوانين لحماية المرأة، خاصة مع تكرار حوادث الاعتداء على السيدات في الأردن.

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جريمة الأردن وفاة شابة المستشفيات الحكومية زوج يحرق زوجته

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