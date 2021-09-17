مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 17-9-2021 عدد من منافسات الجولات الأولى من بطولة الدوري الأنجليزي والدوري الاسباني

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



نيوكاسل يونايتد X ليدز يونايتد - الساعة 9:00 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



سيلتا فيجو X قاديش - الساعة 9:00 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



ساسولو X تورينو - الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني



هيرتا برلين X جرويتر فورت - الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



ستراسبورج X ميتز – الساعة 9:00 مساء - beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري التركي



يني ملطية سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة7:00 مساء

ألتاي X جوزتبه – الساعة 7:00 مساء

مواعيد مباريات الدورى السعودى



ضمك X الشباب - الساعة 5:45 مساء على قناة الرياضية السعودية 1

التعاون X الرائد - الساعة 5:45 مساء على قناة على قناة الرياضية السعودية 2

الأهلي X الفتح - الساعة 7:30 مساء على قناة على قناة الرياضية السعودية 1