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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الجمعة 17-9-2021 عدد من منافسات الجولات الأولى من بطولة الدوري الأنجليزي والدوري الاسباني 

 

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 


نيوكاسل يونايتد X ليدز يونايتد - الساعة 9:00 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 


سيلتا فيجو X قاديش - الساعة 9:00 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي


ساسولو X تورينو - الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني  


هيرتا برلين  X جرويتر فورت - الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 


ستراسبورج X ميتز – الساعة 9:00 مساء -  beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري التركي


يني ملطية سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة7:00 مساء

ألتاي X جوزتبه – الساعة 7:00 مساء

 

مواعيد مباريات الدورى السعودى 


ضمك X الشباب - الساعة 5:45 مساء على قناة الرياضية السعودية 1      

التعاون X الرائد - الساعة 5:45 مساء على قناة على قناة الرياضية السعودية 2 

الأهلي X الفتح - الساعة 7:30 مساء على قناة على قناة الرياضية السعودية 1   

الدوري الإنجليزي نيوكاسل الدوري السعودي مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم الجمعة الدوري الألماني

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