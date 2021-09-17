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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف يوجه رسالة لـ سعد سمير بعد إعارته

سعد سمير
سعد سمير

ودع محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، زميله سعد سمير، أحد كباتن الفريق الأول لكرة القدم، بعد إعارته لنادي فيوتشر لمدة موسمين.


ونشر محمد شريف صورة له عبر حسابه علي "انستجرام" وكتب قائلا "بالتوفيق ياحبيبي في اللي جاي وربنا يكرمك وترجع علي خير ان شاء الله ".


وافقت إدارة النادي الأهلي على إعارة سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي فيوتشر لمدة موسمين.


وقام أمير توفيق مدير التعاقدات بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية في أجواء تعكس العلاقة الطيبة بين الأهلي وفيوتشر.


وأكد سعد سمير تقديره الشديد لكلمات محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عنه وتقديره الشخصي لي.


وقال سعد سمير أنه لا يجد من الكلمات التي يعطي هذا النادي حقه والذي كان سبباً مباشراً بعد المولي عز وجل فيما وصله اليه ولا التقدير الذي لاقاه من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الذي حرص علي الحديث معه بشكل شخصي وإحتفاء الإدارة والنادي واللاعبين والجهاز الفني به.

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الفريق الأول لكرة القدم نادى فيوتشر محمد شريف مهاجم النادى الأهلى إدارة النادي الأهلي يوجة رسالة سعد سمير

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