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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفيديو قصير.. لاميتا فرنجية تستعرض أنوثتها في أحدث إطلالة

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

 

 

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت لاميتا فرنجية في الفيديو وهي تستعرض جمالها وانوثتها بإطلالة ناعمة ومكياج جذاب ابرز ملامحها الجميلة، نالت اعجاب متابعيها.

 

وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.
 

آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.
 

وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة” ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".
 

وتنازلت لاميتا فرنجية عن لقبها في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.
 

تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.
 

وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

 

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IMG_٢٠٢١٠٩١٦_٢٠٤٨٠٧
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IMG_٢٠٢١٠٩١٦_٢٠٤٧٥١
IMG_٢٠٢١٠٩١٦_٢٠٤٨٤٤
IMG_٢٠٢١٠٩١٦_٢٠٤٨٤٤
تستعرض انوثتها بفيديو قصير في احدث اطلالة أعمال لاميتا فرنجية السينمائية تستعرض جمالها لاميتا فرنجية

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