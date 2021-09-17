ماذا قال اللمبي ونور عبر صدى البلد في عيد ميلاد عبلة كامل

يصادف اليوم الجمعة ، عيد ميلاد النجمة عبلة كامل ، والتي قدمت العديد من الأعمال ، وعلى مدار تاريخها الفني كان لها بصمات واضحة مع كثير من الفنانين.

وفي عيد ميلادها حرص النجم محمد سعد الذي يعد أكثر الفنانين تفاهما معها على توجيه رسالة لها عبر موقع صدى البلد ، كما حرصت النجمة اللبنانية نور على إرسال رسالة للنجمة الكبيرة في عيد ميلادها

نور توجه رسالة لعبلة كامل في عيد ميلادها:

ووجهت النجمة اللبنانينة نور ، رسالة عبر موقع صدى البلد للنجمة عبلة كامل في عيد ميلادها .

وقالت نور :" بقولها انتي فين أيه الغيبة دي.. سايبة فراغ كبير ، محتاجينك تكوني موجودة علشان نتعلم منك الكثير .. كفاية خفة دمك وصدقك في أفلامك".

أضافت نور :" أستاذة عبلة اشتغلت معاها ، واكتر حاجه كانت ملفته بالنسبة لي ، انها طبيعية وتتعامل بتلقائية شديدة .. مش بتحتاج تبذل مجهود في التمثيل علشان هي موهوبة و مريحة في التعامل ".

اختتمت نور :" أتمني ان أعمل معها مجددا .. وأرسل لها قبلة بمناسبة عيد ميلادها , وأقول لها بحبك ووحشتينا اوي".

فيما كشف محمد سعد عن لقطات طريفة حدثت بين الثنائي :

وقال محمد سعد :" في أحدى مشاهد فيلم اللمبي ،، عندما كنا بنهرب من العصابة ، قولتلها أجري ياما ،قالتلي يا محمد أوعى تزقني في المياة أنا مش بعرف أعوم ، قولتلها لأ عيب".

أضاف محمد سعد :" الكاميرا كانت دايرة ومكنتش أعرف ان المشهد طويل ومكنش ينفع أننا نعيده تاني ، ولو مزقتهاش المشهد هيبوظ ".

تابع محمد سعد :" شافت الغدر في عيني وشعرت أني هزقها في المياة ،راحت سدت مناخيرها ، وحتى ده ظهر في المشهد ، أنا كنت عارف انها معندهاش خلفية عن العوم ، وكنت قلقان جدا عليها ".

اختتم محمد سعد :" بقولها في عيد ميلادها اللمبي ابنك بيحبك، ووحشتيه جدا " .

بداية عبلة كامل :

بدأت عبلة كامل، حياتها الفنية، حينما شاهدها المخرج يوسف شاهين حيث رشحها للاشتراك في فيلم (وداعا بونابرت) عام 1985 ثم شاركت في فيلم (الطوفان) للمخرج بشير الديك ثم مع محمد صبحي، حيث رشحها معه في مسرحية (وجهة نظر) والتي أثبتت من خلالها تفوقا وتألقا كبيرا فقد جسدت دور الفتاة (الكفيفة) وبرعت في تجسيد الدور بما يحمله من تركيز في نظرة عينيها.

زواجها الأول :

تزوجت عبلة كامل، في أول حياتها الفنية من المخرج أحمد كمال وأنجبت ابنتين توأم هن زينب وفاطمة عام 1986ثم انفصلت عنه في هدوء ثم تزوجت من الفنان محمود الجندي ولم تستمر زيجتهما طويلا لينفصلا في هدوء أيضا.

سبب انفصالها عن محمود الجندي:

وصرح الفنان الراحل محمود الجندى فى آخر حواراته التليفزيونية بأن سبب انفصاله عن الفنانة عبلة كامل، هو رفضه لكونه «زوج الست»، موضحا أن الأعمال التى كانت تعرض عليه فى هذه الفترة كانت مجاملة لها وليس لفنه وأن رجولته كانت لا تسمح له بهذا الشعور.

يذكر أن الفنان الراحل محمود الجندى، تزوج من الفنانة عبلة كامل فى أكتوبر 2003، بعد أن جمعهما فيلم «الطوفان» وانفصلا بعد عامين من الزواج.