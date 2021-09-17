من أجازتها الصيفية.. ناهد السباعي تطل بفستان جريء

شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها صوراً من إجازتها الصيفية التي تقضيها في الساحل الشمالي، عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ناهد السباعي علي شاطئ البحر بإطلالة جريئة مرتديه فستان تايجر طويل، بفتحة جانبية لآخر الساق، وصدر مكشوف، نالت اعجاب متابعيها.



ويُعرض حاليا للنجمة ناهد السباعي فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامي، إخراج محمد هشام.



كما شاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.