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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة أنيقة.. بسمة داوود تتألق وسط الطبيعة

بسمة دلوود
بسمة دلوود

نشرت الفنانة بسمة داوود، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


وظهرت  بسمة داوود بإطلالة انؤقة أما من الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الملائم لإطلالتها ووضعت أحمر شفاه باللون الروز، كما اختارت لخصلات شعرها الأسود تسريحة جذابة مناسبة لإطلالتها ما أثار إعجاب متابعيها.


وعلقت  بسمة داوود على الصور قائلة: "عين واحدة ترى .. تشعر الأخرى ♡".


يذكر أن أحدث أعمال بسمة داوود، مشاركتها في مسلسل “ملوك الجدعنة” الذي عُرض في رمضان المنقضي، بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.

 
وتدور أحداث ملوك الجدعنة حول سرية وسفينة “مصطفى شعبان وعمرو سعد” اللذين يعملان فى التجارة وتربطهما صداقة قوية، ويواجهان صعابًا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما يحاول أن يسيطر عليهما ويتحكم فيهما، والعمل من تأليف عبير سليمان بمشاركة ورشة للكتابة وإخراج أحمد خالد موسى.

الفنانة الشابة بسمة داوود إطلالة انيقة صورة جديدة وسط الطبيعة ملوك الجدعنة أعمال بسمة

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