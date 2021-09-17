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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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في عيد ميلاد عبلة كامل.. شائعات طاردتها بحياتها منها السرطان والوفاة

عبلة كامل
عبلة كامل

يصادف اليوم الجمعة ، عيد ميلاد النجمة عبلة كامل ، والتي قدمت العديد من الأعمال ، ولكن عدم ظهورها علي الساحة كثيرا جعلها صيدا سهلا للشائعات 

ومن أبرز الشائعات التى لاحقتها: 

 

شائعة وفاتها:

 

في سبتمبر عام ٢٠١٥ ترددت شائعات تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى وفاة النجمة عبلة كامل إثر حادث سيارة أثناء رحلة قصيرة مع أصدقاء لها، واشتعل "الفيسبوك" تدوين التعازي والدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وغيرهم لم يصدقوا الخبر، وخيمت الشكوك عليهم، ليتأكد بعد ذلك كذب الخبر .

 

شائعة السرطان:

 

انتشرت شائعات من جانب إحدى الصحف والتي أدعت أن الفنانة عبلة كامل قد أصيبت بالسرطان وفي مراحله الأخيرة .

 

 وخرج الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة عبلة كامل، و نفى ما تداولته بعض المواقع حول إصابة النجمة الكبيرة بمرض السرطان.

 

وكتب كمال، عبر حسابه على "فيسبوك": "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".

 

 

وفي عيد ميلادها حرص النجم محمد سعد الذي يعد أكثر الفنانين تفاهما معها على توجيه رسالة لها عبر موقع صدى البلد ، كما حرصت النجمة اللبنانية نور على إرسال رسالة  للنجمة الكبيرة في عيد ميلادها

نور تهنأ عبلة كامل بعيد ميلادها:

 

  ووجهت النجمة اللبنانينة نور ، رسالة عبر موقع صدى البلد للنجمة عبلة كامل في عيد ميلادها .

 

وقالت نور :" بقولها انتي فين أيه الغيبة دي.. سايبة فراغ كبير ، محتاجينك تكوني موجودة علشان نتعلم منك الكثير .. كفاية خفة دمك وصدقك في أفلامك".

 

أضافت :" أستاذة عبلة اشتغلت معاها ، واكتر حاجه كانت ملفته بالنسبة لي ،  انها طبيعية وتتعامل بتلقائية شديدة .. مش بتحتاج تبذل مجهود في التمثيل علشان هي موهوبة و مريحة في التعامل ".

 

 

اختتمت نور :" أتمني ان أعمل معها مجددا  .. وأرسل لها قبلة بمناسبة عيد ميلادها , وأقول لها بحبك ووحشتينا اوي".

 

فيما كشف محمد سعد عن لقطات طريفة حدثت بين الثنائي :

 

وقال محمد سعد :" في أحدى مشاهد فيلم اللمبي ،،  عندما كنا بنهرب من العصابة ، قولتلها أجري  ياما ،قالتلي يا محمد أوعى تزقني في المياة أنا مش بعرف أعوم ، قولتلها لأ عيب".

 

 

أضاف محمد سعد :" الكاميرا كانت دايرة ومكنتش أعرف ان المشهد  طويل ومكنش ينفع أننا نعيده تاني ، ولو مزقتهاش المشهد هيبوظ ".

 

 

تابع محمد سعد :" شافت الغدر في عيني  وشعرت أني هزقها في المياة ،راحت سدت مناخيرها ، وحتى ده ظهر في المشهد ، أنا كنت عارف انها معندهاش خلفية عن العوم ، وكنت قلقان جدا عليها ".

 

اختتم محمد سعد :"  بقولها في عيد ميلادها اللمبي ابنك بيحبك، ووحشتيه جدا " .

 

بداية عبلة كامل :

 

بدأت عبلة كامل، حياتها الفنية، حينما شاهدها المخرج يوسف شاهين حيث رشحها للاشتراك في فيلم (وداعا بونابرت) عام 1985 ثم شاركت في فيلم (الطوفان) للمخرج بشير الديك ثم مع محمد صبحي، حيث رشحها معه في مسرحية (وجهة نظر) والتي أثبتت من خلالها تفوقا وتألقا كبيرا فقد جسدت دور الفتاة (الكفيفة) وبرعت في تجسيد الدور بما يحمله من تركيز في نظرة عينيها.

 

زواجها الأول :

 

تزوجت عبلة كامل، في أول حياتها الفنية من المخرج أحمد كمال وأنجبت ابنتين توأم هن زينب وفاطمة عام 1986ثم انفصلت عنه في هدوء ثم تزوجت من الفنان محمود الجندي ولم تستمر زيجتهما طويلا لينفصلا في هدوء أيضا.

سبب انفصالها عن محمود الجندي:

 

وصرح الفنان الراحل محمود الجندى فى آخر حواراته التليفزيونية بأن سبب انفصاله عن الفنانة عبلة كامل، هو رفضه لكونه «زوج الست»، موضحا أن الأعمال التى كانت تعرض عليه فى هذه الفترة كانت مجاملة لها وليس لفنه وأن رجولته كانت لا تسمح له بهذا الشعور. 

 

يذكر أن الفنان الراحل محمود الجندى، تزوج من الفنانة عبلة كامل فى أكتوبر 2003، بعد أن جمعهما فيلم «الطوفان» وانفصلا بعد عامين من الزواج.

السينما في حياة عبلة كامل :

 

وشاركت في السينما في أفلام "الوداع يا بونابرت، اليوم السادس، سيداتي آنساتي، قشر البندق"، كما شاركت في سينما الشباب في أفلام "اللمبي، كلم ماما، اللي بالي بالك"، والبطولة المطلقة لها مع منى زكي كانت في فيلم "خالتي فرنسا" عام 2004، 

 

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