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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسرع دليفري في مصر: دعم الرئيس السيسي للسيدات من أسباب حبي للوظيفة

ضحى محمد، أسرع دليفري
ضحى محمد، أسرع دليفري في مصر

كشفت ضحى محمد، أسرع دليفري في مصر، عن أسباب الدعم الذي حصلت عليه من رواد السوشيال ميديا، قائلة:" إنها تعمل في مجال توصيل الطلبات منذ فترة ولكنها مؤخرا تعرضت لحادث سير، وعليه قامت بـ نشر بوست أروي فيه ماحدث والبوست جاب تفاعل كبير جدا مكنتش مصدقة ومن هنا بدأ الناس يتكلموا عني ويدعوني".


وأضافت "ضحى محمد" خلال حوارها مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”: "قبل الحادثة كان لدي 9 آلاف متابع، ولكن بعد الحادثة وانتشار البوست وصل عدد المتابعين إلى 69 ألف".
 

وأوضحت أنها التحقت بمعهد الحاسبات والسكرتارية، متابعة: "اشتغلت كتير جدا واشتغلت في مجالي بس محبتش الشغل".

 

وفيما يخص وظيفة توصيل الطلبات، لفتت إلى أنها عملت بها صدفة، متابعة: “صديقتي تعمل في دليفري وحدث لديها بعض المشاكل تسببت في توقفها عن العمل، وعليه تواصلت معي من أجل توصيل بعد الطلبات، ومن هنا بدأ الأمر”.


واستطردت: “في البداية عائلتي استغربت الفكرة، لكونها مقتصرة على الرجال فقط، ودعم الرئيس السيسي للسيدات وعملهم كان سبب من أسباب استمراري في تلك الوظيفة”.

 

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