ضبط 397 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعهم في السوق السوداء بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية صباح اليوم الجمعة حملة مفاجأة برئاسة المحاسب السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية يرافقه المهندس شريف صليب رئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية وفي حضور مدير ادارة تموين مركز ميت غمر والمفتشين بالإدارة علي مستودع ومطحن ميت غمر للتأكد من مدي التزامهم بإنتاج دقيق مطابق للمواصفات وكذا التزام المستودع بصرف حصص الدقيق للمخابز .

واسفرت الحملة عن وجود تجميع كمية قدرها ٣٩٧ شيكارة دقيق زنه الشيكارة ٥٠ كيلو تمهيدا لبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ عليهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة أن ذلك يأتي في ضوء المراقبة المستمرة لضمان جودة السلع التموينية ومنع المساس بالدعم المقدم للمواطنين.

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