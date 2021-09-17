عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت: إعداد فيلم وثائقي عالمي للعرض في مؤتمر شرم الشيخ لمكافحة الفساد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بوفد من هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، للإعداد لنموذج محاكاة "مؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" وذلك لعرضه على هامش فعاليات المؤتمر الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر 2021 المقبل.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة تشكيل 3 لجان لاختيار الطلاب المرشحين للمشاركة وصياغة اختصاصها، ووضع البرنامج التدريبي، وتوفير قاعات التدريب، والإعلان عن شروط انضمام الطلاب للنموذج داخل كليات جامعة القاهرة، وخطة توثيق تفاصيل تجربة المحاكاة كاملة وإعداد فيلم وثائقي وعرضه في مؤتمر الدول الأعضاء، حيث سيتم تنظيم النموذج في شكل محاكاة تعليمية لصياغة أوراق مواقف تعبر عن كل دولة يمثلها كل طالب حتى يتسنى لهم محاكاة المؤتمر وتمثيل الدول المختارة.

txt

تنسيق الجامعات ٢٠٢١ … تعرف على خطوات التحويل إلى كلية الزراعة والأوراق المطلوبة

txt

تنسيق الجامعات 2021..آداب القاهرة تعلن فتح باب تسجيل الرغبات على الموقع الرسمى

 

ويستهدف نموذج المحاكاة، زيادة الوعي لدى الطلاب بالموضوعات المتعلقة بمكافحة الفساد على المستوى الدولي، والتعريف بدور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد في مصر، ويكتسب الطلاب المشاركون في النموذج مهارات البحث والتواصل والتفاوض والتفكير النقدي والعمل الجماعي، بالإضافة إلى ورش عمل تعريفية عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022.

يأتي نموذج محاكاة "مؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" ضمن مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كجزء من اتفاقية التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

ويهدف مشروع الحوكمة الاقتصادية إلى دعم مناخ الاستثمار في مصر عن طريق تعزيز الحوكمة الاقتصادية، ودعم برنامج التطوير الإداري والمؤسسي بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 ورؤية الإصلاح الإداري، وذلك من خلال التركيز على دعم الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين جودة الإدارة العامة، من خلال تبني آليات أكثر شمولًا وكفاءة لتقديم الخدمات بشكل يضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص، ومن ثم تشجيع الاستثمار في الاقتصاد المصري، ويتضمن المشروع 3 أهداف رئيسة وهي تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالحوكمة الاقتصادية، وتحسين القدرات المتعلقة بالإدارة العامة والتطوير المؤسسي، وإعداد وتنفيذ نماذج جديدة لتقديم الخدمات.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت الخشت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

ترشيحاتنا

في ذكرى "كامب ديفيد"| كيف تضافرت الجهود الحربية والدبلوماسية لاستعادة سيناء؟

تقرير يكشف سر فشل انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الإسباني

الأهلي يضم صفقة جديدة من المظاليم

ابنه طلع بنت.. تفاصيل فيديو تضرر شخص من زوجته وشقيقها بسبب مولودته

عون: التدقيق المالي الجنائي خطوة لمحاسبة الفاسدين والإصلاح في لبنان

مصر الأولى عربيا في نسب تمثيل المرأة بمجلس النواب لعام 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

بالأسماء.. إصابة 17 شخصا في انقلاب أتوبيس سياحي بمطروح

وزنه 400 كجم.. وفاة نجم X Factor بمرض خطير نتيجة السمنة المفرطة|صور

قرارات هامة من النيابة بشأن طبيبة الأسنان المنتحرة بـ سيتي ستارز

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجزرة كبرى.. شاهد بحر من الدماء بعد مقتل 1428من الحيتان والدلافين |فيديو وصور

وزنه 400 كجم.. وفاة نجم X Factor بمرض خطير نتيجة السمنة المفرطة|صور

مشهد زفاف بفيلم تحول لحقيقة ..صدفة غريبة في زواج فؤاد المهندس وشويكار

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

فيديو

فيديو جراف.. شريف منير يكشف كواليس حريق منزله في المقطم

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

شارع الألوان.. نور ترسم ملامح جديدة لـ حي عين شمس |شاهد

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ