حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية، من وجود ثغرة أمنية في تحديث أصدرته "آبل"، واصفا إيها بـ عالية الخطورة، فـ لماذا حذر "الأمن السيبراني" من تحديثات منتجات أبل في السعودية .

المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية قال فى تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر" أن هناك ثغرة أمنية في تحديث أصدرته شركة "آبل"، حيث وصف الأمن السيبراني في السعودية ، التحذير الأمني بـ"عالي الخطورة" بخصوص التحديث الذي أصدرته منتجات شركة "آبل".

وأوضح الأمن السيبراني أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة الأمنية بتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية، حيث أوصى المركز بتحديث المنتجات، بعدما أصدرت "آبل" توضيحا لهذا التحديث.

حيث أصدرت Apple تحديثا لمعالجة عدد من الثغرات في المنتج التالي: iTunes U 3.8.3

متوفر للمنتجات التالية: iOS 12.4 وما بعده iPadOS 12.4 وما بعده.

وأكد المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية :"يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي: تنفيذ برمجيات خبيثة".

لم يكن هذا التحذير الأول من نوعه الذي تصدره المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية، حيث أصدر فى وقت سابق تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة، بشأن برمجيات خبيثة، ينفذها المهاجم باستغلال ثغرات في أجهزة «أبل».

وأوضح المركز، عبر حسابه على موقع «تويتر»، أن شركة «أبل» أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها تشمل النسخ التالية:

- Safari 14.1.2

متوفر لمنتجات: "macOS Catalina and macOS Mojave".

- Security Update 2021-005 Catalina

متوفر لمنتجات: «macOS Catalina».

- macOS Big Sur 11.6

متوفر لمنتجات: «macOS Big Sur»

- iOS 14.8 and iPadOS 14.8

متوفر لمنتجات: «iPhone 6s and later, iPad Pro (all models), iPad Air 2 and later, iPad 5th generation and later, iPad mini 4 and later, and iPod touch (7th generation)».

- watchOS 7.6.2

متوفر لمنتجات: «Apple Watch Series 3 وما بعدها».

وأوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، المستخدمين لمنتجات «أبل»، بضرورة تحديث المنتجات المتأثرة بالتغرات لتجنب الاختراق.