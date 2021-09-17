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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بتكلفة 4.5 مليار دولار.. CNN: مصر تبني أول شبكة للقطار السريع في تاريخها

أرشيفية
أرشيفية

سلطت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، الضوء على شبكة القطار السريع التي تبنيها مصر بقيمة 4.5 مليار دولار.

وذكرت الشبكة الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الركاب والبضائع ستتمكن عن قريب من الانتقال عبر الصحراء المصرية بواسطة شبكة للقطار الكهربائي فائق السرعة تبنيها الحكومة المصرية لأول مرة في البلاد.

وأوضحت الشبكة أن القطار سيربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة المحيطة بها، موضحا أن الشركة الألمانية "سيمنز موبيليتي" وقعت عقدا مع الهيئة المصرية للأنفاق في وقت سابق من الشهر الجاري، لبناء خط سكة حديد مبدئي يصل طوله إلى 660 كم من أصل 1800 كم، وهو ما وصفته الشبكة بخط مشابه "لقناة السويس" لنقل البضائع.

وبيّنت الشبكة الأمريكية أن الخط سيربط موانئ العين السخنة على البحر الأحمر بمدينة مرسى مطروح والأسكندرية المطلتين على البحر المتوسط، لافتة إلى أن الشركة الألمانية أعلنت أن القطاع الأول من خط السكك الحديدية سيتم تشغيله في عام 2023.

وتقول شركة "سيمنز" المشاركة مع شركة "أورساكوم" وشركة المقاولين العرب، في المشروع المستقبلي، إن قيمة العقد لبناء خط السكك الحديدية يبلغ نحو 4.5 مليار دولار.

وقال المدير التنفيذي لشركة "سيمنز" لـ "سي.إن.إن": "إن القطار سيختصر أوقات السفر وسيجعل من السكك الحديدية الخيار الأكثر فعالية للسفر.. معدلات نمو التعداد السكاني في مصر يتنامي وكذلك الاقتصاد ولذلك، فإنه سيؤثر بالإيجاب على حركة المرور في مصر".

وبحسب شركة "سيمنز" فإن القطار السريع سيقّل أكثر من 30 مليون شخص سنويا، وسيختصر وقت السفر بأكثر من 50% من الوقت المستغرق في وسائل النقل العادية.

وأوضحت الشركة أن المشروع سيوفر 15 ألف فرصة عمل، على أن يتم الانتهاء من المشروع تماما في عام 2027.

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