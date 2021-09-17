بإطلالة لافتة.. عبير صبري تقضي الإجازة الصيفية | شاهد

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها صورة جديدة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت عبير صبري ، في الصورة أثناء قضاء إجازتها الصيفية مرتدية ملابس لافتة، وقبعة أنيقة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها، نالت إعجاب متابعيها.

الفنانة عبير صبري ، شاركت في سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.



مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.