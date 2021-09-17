ميرنا نور الدين تتألق بـ فستان صيفي أنيق .. شاهد

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.



خطفت ميرنا نور الدين الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا ذا ذيل طويل وأكمام مكشوفة ومفتوحا من الساق، واتسم التصميم باللون اللبني المزين ببعض التطريزات.



وانتعلت ميرنا حذاء باللون الفضي مما منحها إطلالة متكاملة، ولم تبالغ في ارتداء الأكسسوارات والمجوهرات، ولكنها اعتمدت على بعض القطع البسيطة التي زادت من جاذبيتها.



أما من الناحية الجمالية، وضعت ماكياج رائعا كشف عن جمالها، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.