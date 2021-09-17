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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعطل الطريق الزراعي بالبحيرة بسبب انقلاب سيارة نقل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد الطريق الزراعى، بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، انقلاب سيارة نقل ثقيل، ما تسبب فى تعطل الحركة المرورية على الطريق، دون خسائر بالأرواح، وجرى رفع وتجنيب السيارة وإعادة فتح الطريق من جديد أمام المرور.

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بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة 

و تلقى مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بين قريتي شبرا النونة، وكفر مساعد، بمركز إيتاي، ما تسبب فى تعطل الحركة المرورية على الطريق، دون خسائر بالأرواح.

 

على الفور انتقل رجال المرور لموقع الحادث وتبين انقلاب سيارة نقل ثقيل ، مما تسبب في غلق الطريق الزراعي، وإصابة السائق، وجاري رفع اثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام المارة.

 

و تم نقل السائق المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البحيرة الطريق الزراعى حادث انقلاب سيارة محافظة البحيرة امن البحيرة

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