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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موسم الشتاء

استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء في البحيرة

استعدادات محافظة
استعدادات محافظة البحيرة لموسم الشتاء

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية والمديريات لاستقبال موسم الشتاء والأمطار وتكثيف الجولات لإدارة الأزمات بالمحافظة للوقوف على درجة استعداد وجاهزية تلك الجهات للتعامل مع الأمطار والسيول خلال موسم الشتاء ومراجعة تسليك صفايات الأمطار وبالوعات الصرف ومتابعة مناسيب الترع والمصارف. 

للقضاء على العشوائيات.. محافظ البحيرة يعتمد عدداً من المخططات التفصيلية

خطة محافظة البحيرة لاستقبال موسم الشتاء 

في نفس السياق قامت إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالوحدات المحلية لمركز كفر الدوار و مركز ادكو بجولة تفقدية  للمرور على محطات الصرف الزراعي ومحطات الصرف الصحي للوقوف على مدى جاهزيتها لاستيعاب تصرفات المياه الزائدة وكذا مراجعة موقف أعمال تطهير وتعلية جسور المصارف للحفاظ على المنسوب القياسي للمياه بها وتفادي الآثار المحتملة.

كما تمت مراجعة جميع المعدات الخاصة بالأزمات من سيارات وماكينات شفط صفايات الأمطار وإختبار قدرتها على مواجهة الأمطار ، بالتنسيق مع الحماية المدنية وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي. 

البحيرة موسم الشتاء الشتاء الاستعداد الأمطار والسيول

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